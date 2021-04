Bénin – Violences préélectorales: à Tchaourou et Bantè, des habitants se réfugient dans la brousse

Face à la persistance des violences dans leurs localités, des habitants désertent leurs maisons à Tchaourou et à Bantè.

Comme en 2019, des habitants abandonnent leurs maisons à Tchaourou et à Bantè pour se mettre à l’abri. Apeurés par les violentes manifestations qui se déroulent dans les deux villes, certains habitants ont trouvé refuge dans la brousse.

Des sources locales ont confié à BENIN WEB TV qu’à Tchaourou, beaucoup sont restés enfermés dans leurs maisons. « Obligé de rester couché où se déplacer à 4 pattes dans sa propre chambre », a confié un agent de santé, résidant à Papané (Tchaourou), visiblement très angoissé.

Pour ne pas vivre cette pression psychologique, beaucoup ont trouvé refuge dans la brousse. Selon une source de BENIN WEB TV sur place, certains quittent leurs maisons pour la brousse sans « destination connue ».

Même scénario à Bantè…

À Bantè, ville d’origine de l’opposant Komi Koutché, des habitants fuient également leurs maisons. « Beaucoup sont partis, surtout après les dégâts humains enregistrés », a confié une source. La source précise que, personnellement, elle est encore sur les lieux, qu’elle doit « veiller sur sa boutique », sinon, elle serait déjà partie.

Si à Tchaourou, chez l’ancien président Boni Yayi, aucun mort n’est encore signalé, à Bantè, on signale des blessés et des morts. On n’a jusque-là pas un bilan officiel, mais des sources locales insistent sur les dégâts humains enregistrés.

Les violences ont éclaté dans plusieurs villes du septentrion, des Collines et à Cotonou, dans la nuit du lundi 05 au mardi 6 avril 2021. Les manifestants s’alignent derrière l’opposition radicale et disent non à la programmation du mandat présidentiel. Ils expriment également leur opposition à une « élection présidentielle non-inclusive ».

L’armée lève des barricades, mais des poches de résistance persistent

Depuis la journée du jeudi, l’armée a marqué sa présence à Tchaourou, Savè, Bantè et dans d’autres localités. L’objectif de ce déploiement militaire est de lever les barricades posées par les manifestants et de rétablir la circulation sur les axes routiers.

L’opération a été réussie dans un premier temps, mais depuis la journée du vendredi, on signale des poches de résistance qui rendent la tâche difficile aux forces de l’ordre. Dans cette opération de déguerpissement de barricades, le maire de Savè dit avoir entendu des coups de feu.

A Savè, le maire Denis Obachabi a signalé un mort et des blessés, le jeudi. Dans la journée du vendredi 09 avril, des sources locales ont annoncé la mort d’une seconde personne. Dans ce contexte très tendu, la tenue effective du vote dans ces localités s’annonce difficile.