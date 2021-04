Bénin – Violences électorales: le parti «Les Démocrates» pose des conditions au gouvernement

Le parti « Les Démocrates » a réagi samedi après les violences constatées dans certaines localités du Bénin, à quelques jours de l’élection présidentielle. La plateforme politique a exigé des assises nationales et le retour à la constitution de 1990.

Alors que l’élection présidentielle du 11 avril 2021 est à quelques heures d’entrer dans l’histoire, le parti d’opposition « Les Démocrates » a sorti un communiqué et exprimé ses préoccupations face aux violences constatées dans des localités du pays. Il a salué la maturité du peuple et condamné la force exercée par les forces de l’ordre pour disperser et lever les barricades sur les axes routiers.

Selon plusieurs sources, au moins deux personnes seraient mortes dans le cadre des violences survenues au cours des manifestations et plusieurs autres, blessées. Le parti Les Démocrates, après avoir rendu hommage aux victimes, a lancé un appel aux autorités béninoises en exprimant des exigences « pour le retour à la situation normale ».

Selon LD, pour que la paix revienne dans les zones de manifestation, il faudrait «l’arrêt des violences et des tueries ; la libération de tous les citoyens privés de leurs droits d’aller et de venir, séquestres, arrêtés ou déjà en détention arbitraire ; la réitération de la nécessité de la tenue des assises nationales ; la restauration de la mission constitutionnelle des forces armées et de police, à savoir la protection des citoyens et la défense du territoire ».