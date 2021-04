Bénin – Violences à Savè: « Je ne veux pas que le sang coule davantage », Denis Obachabi

Les violences préélectorales ont pris d’ampleur dans la ville de Savè depuis quelques jours. L’armée a pu dégager les barricades posées ; mais la situation reste toujours confuse. Denis Obachabi, le maire de la ville, annonce des actions pour mettre fin à la saignée.

Comme en 2019, lors des législatives 2021, la ville de Savè connaît en cette veille de la présidentielle, des manifestations violentes. On dénombre déjà plusieurs blessés et un mort, selon le bilan présenté le 8 avril par le maire Denis Obachabi. Les manifestants protestent contre la prorogation du mandat présidentiel et la tenue de l’élection présidentielle, qualifiée d' »exclusive ».

La première autorité communale veut agir très rapidement pour éviter le pire. « Je ne veux pas que le sang coule davantage », a-t-il confié à Frissons radio. Denis Obachabi a annoncé des concertations avec les hiérarchies policière et militaire pour trouver une solution pacifique à la situation.

Savè garde les séquelles de 2019

En 2019, la ville de Savè a été fortement marquée les violences électorales liées aux élections législatives, tenues sans l’opposition. Des dégâts humains et matériels avaient été dénombrés. Les affrontements avaient duré plusieurs jours entre manifestants et forces de l’ordre.

Les populations de Savè ne sont pas encore prêtes à oublier ces heures sombres vécues dans les Collines. C’est justement pour éviter que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets que le maire Denis Obachabi est dans l’anticipation. Il espère que sa démarche portera des fruits.