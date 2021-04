Bénin: une demande de mesure provisoire contre la prorogation du mandat de Talon rejetée par la cour africaine

Saisie d’un recours pour mesures provisoires contre la prorogation de 45 jours du mandat du président Patrice Talon, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, dans une décision rendue le jeudi 8 Avril 2021, a débouté le requérant.

Dans sa requête, le requérant a demandé aux juges de la cour d’Arusha de mettre fin en urgence, au mandat du président en exercice en République du Bénin, à partir du 5 Avril 2021 à minuit. Il demande par ailleurs à la cour africaine d’ordonner la participation de tous les opposants blanchis par la justice internationale à la compétition électorale, en vue de l’élection du prochain président de la République.

Pour soutenir ses prétentions, le citoyen béninois auteur de la requête et qui a requis l’anonymat, s’est appuyé sur les décisions rendues en 2020 par la juridiction communautaire.

Après l’examen du recours, les juges de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples ont estimé en ce qui concerne la prorogation du mandat du président Patrice Talon, qu’un examen dans le fond du dossier était nécessaire.

Par conséquent, aucune décision y afférente ne pouvait être prise dans le cadre actuel de la procédure de mesure provisoire en cours.

Concernant la participation des opposants évoqués par le requérant à l’élection présidentielle, la cour a estimé que la requête était vague, car n’ayant pas mentionné les noms des opposants en question, et les preuves de leur innocence n’ont pas été non plus apportées par le requérant.

En attendant d’apprécier la recevabilité de la requête, quant à l’examen dans le fond, le cour africaine des droits de l’homme et des peuples a rendu une décision provisoire qui ne donne aucune suite à la demande du requérant.