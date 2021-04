Bénin: Sharmir Mg tacle la chanteuse Fanny Senan, Adinon Le nerveux réplique

Depuis le samedi 24 avril 2021, ça tire à balles réelles sur Facebook, entre les artistes béninois, Sharmir Mg, Adinon Le nerveux et Fanny Senan.

Très peu connu dans l’arène du showbiz béninois, le chanteur Sharmir Mg s’est révélé sur les réseaux sociaux samedi dernier. Tout a commencé quand il s’en est pris à un feat d’Adinon Le nerveux et Fanny Senan.

Sharmir Mg et Fanny Senan à couteaux tirés

« Si c’est pas la go qui apporte un peu de douceur, vous-mêmes regardez comment le son est nul », a critiqué Sharmir. Il s’agit pour lui d’un mix préhistorique de « l’artiste dépigmenté » (Adinon Le nerveux, Ndlr) qui ne sait rien faire d’autre que crier dans le micro.

« L’extrait m’a même donné mal à la tête tellement. C’est mal mixé. Et c’est à un nullos comme celui-là que certains ont osé me comparer. Incroyable! En 2021, le macaque a le courage de sortir un truc aussi pourri et vous dites que celui-là est un artiste. J’en reviens toujours pas quoi », a-t-il ajouté.

Il n’en fallait pas plus pour faire réagir Fanny Senan qui visiblement était au bout des nerfs. « Je ne te connais pas, je suis libre de chanter avec qui je veux. Je cherche, je te trouve et on se frappe correctement parce que t’es pas un homme, mais une femme», a répondu Fanny Senan.

Adinon réagit

Par la suite, les deux artistes ont poursuivi le clash avant qu’Adinon Le Nerveux, qui, entre temps, n’était pas en ligne, ne réagisse.

« Adination, le type qui a(…) Mirsha cherche encore de buzz sur la Diva Fanny Sènan avec ses rastas déchiquetés. Allez l’achever sur son compte Facebook cette merde », a répondu Adinon.

Plus tôt ce dimanche 25 avril 2021, Fanny s’est excusée auprès de ses fans pour s’être livrée à ce bad buzz de Sharmir.

Et depuis, l’interprète du titre « I love you » avec Omar B a décidé de ne plus évoquer ce sujet qui n’honore point le showbiz béninois.