Bénin – Présidentielle 2021: Corentin Kohoué souhaite un débat public avec le candidat Talon

Au Bénin, la campagne électorale pour l’élection du président de la République suit son cours. Alors que le candidat de la mouvance compte l’emporter dès le premier tour, Corentin Kohoué, le porte-flambeau de l’Alliance restaurer la confiance, se désole de l’absence d’un débat public entre les candidats; un débat généralement prévu pour le second tour.

C’est à travers un communiqué rendu public ce Mercredi 7 Avril 2021 que le duo Corentin Kohoué-Iréné Agossa relève l’absence de débat entre candidats dans la campagne médiatique organisée par la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC).

Le candidat Corentin Kohoué affirme que dans sa programmation, la Haute autorité de l’audiovisuelle et de la Communication (HAAC) avait prévu deux débats; un entre les candidats titulaires et le second entre les colistiers des candidats.

Malheureusement, constate le duo, ce débat entre candidats a été annulé par l’organe en charge de la régulation des médias, indique le communiqué rendu public ce Mercredi.

Dans le même communiqué, la cellule de communication du duo Kohoué-Agossa affirme que le duo Soumanou-Hounkpè a déjà enregistré son émission « Moi Président », malheureusement, jusqu’à la date de publication de son communiqué, « ces émissions n’ont pas été diffusées », se désole le duo-candidat qui estime que ce sont des faits à dénoncer.