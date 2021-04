Bénin: Patrice Talon répond à l’opposition sur la demande d’une assise nationale

Patrice Talon, candidat à sa propre succession, a voté ce dimanche 11 avril 2021 à l’Epp Charles Guillot. Face à la presse, il a répondu à la demande de l’opposition de l’organisation d’une assise nationale.

Le président Patrice Talon ne compte pas organiser une assise nationale comme le réclame l’opposition. Il ne banalise pas les réclamations de l’opposition ; mais ne trouve pas l’opportunité d’une assise nationale dans le contexte actuel.

Tout ce que réclame une opposition est forcément pertinent et à faire, mais je ne vois pas pourquoi il faut faire des assises. Il n’est pas à souhaiter même qu’on fasse des assises pour que tout le monde parle de la même voix. Patrice Talon

Faisant allusion aux tensions enregistrées depuis quelques jours, le Chef de l’Etat trouve que le pays est désormais calme et le vote se déroule normalement. Après l’élection, il rassure que les choses rentreront de plus en plus dans l’ordre. « Nous allons tout doucement amener les uns et les autres à la raison », a-t-il déclaré.

Gérer les divergences sans violences…

Patrice Talon trouve légitime que dans une nation qu’il y ait des voix discordantes. Mais il souhaite que les protestations, les contestations se fassent dans un cadre pacifique sans violences.

Il n’est visiblement pas dramatisé par la situation. D’ailleurs, il pense que la violence dans les contestations n’est pas l’apanage du Bénin. « Nous ne sommes pas exclusifs en la matière, les violences, il y en a partout », a déclaré Patrice Talon.

Si Patrice Talon ne voit pas l’utilité d’une assise nationale dans le contexte actuel, une partie de l’opposition pense que c’est la solution pour juguler la crise politique. Cette crise qui dure depuis les législatives de 2019 a conduit à de violentes manifestations ayant entraîné des morts.

Il faut signaler que pour cette élection présidentielle, il y a trois duos de candidat en lice. Le duo Talon-Talata de la mouvance, Kohoué-Agossa et Soumanou-Hounkpè. Les deux deniers duos se positionnent contre le duo de la mouvance, mais ils sont rejetés par l’opposition radicale.