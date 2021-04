Bénin: Patrice Talon prend sa première dose de vaccin contre la Covid-19 (vidéo)

Le président Patrice Talon s’est fait vacciner ce jeudi 15 avril 2021 contre la Covid-19. Le Chef de l’Etat a reçu sa première dose de vaccin à Cotonou.

Après plusieurs membres de son gouvernement, Patrice Talon a aussi donné l’exemple ce jeudi en se faisant vacciner contre la Covid-19. Selon le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, le geste du Chef de l’Etat est un appel à l’endroit de toute la population.

Nous avons commencé la campagne de vaccination contre la Covid-19 et comme vous le savez, je me suis vacciné au lancement. Là, le chef de l’Etat vient de se faire vacciner également. C’est pour vraiment lancer un appel à toute la population, notamment les groupes ciblés. Les agents de santé, les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes qui sont porteuses de comorbidité.

Benjamin Hounkpatin