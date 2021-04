Bénin: l’opposante Amissétou Affo Djobo dribble la police

Convoquée dans les locaux de la police judiciaire pour le mercredi 07 avril 2021, Amissétou Affo Djobo n’a pas répondu présente.

L’ancienne députée Amissétou Affo Djobo était attendue à la Direction de la police judiciaire ce mercredi. Aux dernières nouvelles, elle n’y a pas mis pieds. De sources concordantes, l’opposition au régime Talon, serait même déjà hors des frontières du pays.

Coordonnatrice nationale en charge des structures décentralisées de la Résistance nationale, Amissétou Affo Djobo avait été convoquée pour « affaire la concernant ». Elle devait être écoutée par la Commission en charge de la gestion des infractions commises en période électorale. En 2019, lors des manifestations contre les législatives, elle avait été également convoquée.

Cette convocation serait sans doute liée aux manifestations de protestation en cours dans le pays. Plusieurs autres membres de l’opposition ont été interpellés et déposés en prison du fait de ces manifestations. Les manifestants s’opposent à la prorogation du mandat présidentiel et l’organisation d’une présidentielle non inclusive.