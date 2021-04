Bénin: les spectres des législatives 2019 planent-ils sur la présidentielle du 11 Avril prochain ?

Le Bénin traverse une crise sociopolitique sans précédent. La campagne électorale en cours pour le compte de la présidentielle du 11 Avril 2021 se déroule dans un contexte social caractérisé par des mouvements de rue.

Les conditions d’une élection pacifique sont-elles réunies pour la compétition du dimanche 11 Avril prochain ? C’est la question que bon nombre de Béninois se posent depuis ce lundi où à l’appel des forces de la résistance au régime de la rupture, des compatriotes se sont mis à la rue pour rappeler au président Patrice Talon la fin de son mandat.

Si l’appel a été lancé pour des manifestations pacifiques, on note déjà des débordements dans certains endroits du pays. Un contexte de tension social inapproprié pour tenir une élection pacifique et sans heurts.

Le gouvernement rassure mais les inquiétudes demeurent…

Le contexte politique actuel à la veille de l’élection présidentielle du dimanche 11 Avril 2021 fait planer le spectre des élections législatives de 2019.

Mais du côté du pouvoir, on affiche la sérénité. Lors de ses échanges avec les électeurs, le candidat Patrice Talon a laissé entendre que l’élection aura bel et bien lieu le 11 Avril et que rien ne se passera.

Il sera repris par le ministre de la communication et de la poste, Alain Orounla, qui indique que rien ne se passera et que le gouvernement a déjà pris toutes les dispositions pour que le scrutin se déroule dans la plus splendide quiétude.

Mais les événements de ces dernières heures ne semblent pas rassurer. Des actes de vandalisme commencent par prendre corps dans les mouvements de protestation pourtant annoncés pacifiques. Que réservent les prochains jours? Bien malin qui pourra répondre. Il urge tout de même d’ouvrir le dialogue et de pacifier les cœurs avant la tenue du scrutin pour éviter les événements déplorables de 2019.