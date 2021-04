Bénin: l’appel de Komi Koutché à « l’ancien président Patrice Talon »

Après son appel de ce lundi 5 Avril 2021, l’ancien ministre de l’économie et des finances, Komi Koutché, revient à la charge ce jeudi avec une nouvelle déclaration dans laquelle il invite « l’ancien président Patrice Talon » à se mettre du côté de son peuple pour négocier le nouveau virage.

Dans une déclaration vidéo rendue publique ce mardi 6 Avril 2021, l’ancien argentier national, Komi Koutché, félicite le peuple béninois qui, à travers des manifestations pacifiques dans la nuit de ce lundi, a rappelé au chef de l’Etat qu’il est en fin de mandat.

L’ancien ministre de Boni Yayi félicite également les forces de défense qui ont adopté un comportement républicain et exemplaire face aux manifestations pacifiques du peuple.

A en croire l’exilé politique, Patrice Talon n’est plus le président en exercice au Bénin mais est devenu depuis ce 5 Avril à minuit, un ancien président de la République.

C’est d’ailleurs à ce titre qu’il l’invite à se mettre du côté du peuple en ouvrant le dialogue pour que ce virage soit pacifiquement négocié.

S’appuyant sur les dernières décisions de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), l’ancien ministre des finances de Boni Yayi invite l’ancien président Patrice Talon à s’ouvrir au devoir de s’asseoir afin que les fils et filles du Bénin puissent échanger et s’entendre sur un nouveau vivre-ensemble.