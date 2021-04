Bénin: depuis Abidjan, Fanicko dévoile la genèse de ses mésententes avec Dibi Dobo et Blaaz

Le chanteur béninois Fanicko a fait des révélations sur sa mésentente avec l’artiste béninois Dibi Dobo et son mentor Blaaz. Et le moins qu’on puisse dire, ces trois artistes béninois ne se parlent pas.

Reçu sur l’émission Peopl’Emik de la 3 du mercredi 7 avril 2021, le chanteur Fanicko a évoqué ses brouilles avec Blaaz et Dibi Dobo.

« La première fois que j’ai rencontré Dibi, j’étais sous le label (Self Made Men ) de Mr Blaaz et c’était dans une salle de billard , je me suis approché de lui pour le saluer mais il m’avait pas reconnu », a affirmé le protégé de Bluediamond.

« C’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup pour son talent et sa musique. (…). Il a un problème avec Blaaz et honnêtement, ça ne me regarde pas ».

Il raconte avoir précisé à Dibi Dobo qu’il était Fanicko , l’artiste de Blaaz Officiel. « Il a dit qu’il me connaissait toujours pas , pourtant j’avais déjà sorti (lancement des singles dont Tu fais Trop la bouche » » Zankounana » , « Faut pas m’embrouiller » et autres Ndlr) à l’époque », dit-il.

A l’en çroire ç’est la 2ème indifférençe de Dibi Dobo qui a laissé la porte ouverte à une guerre froide.

« La 2è fois qu’on s’était vu c’était pareil , suis allé le saluer il a fait comme si il me connaissait toujours pas. C’est de là j’ai dit: « Mon frère dorénavant je ne te salue plus quand je te vois , sinon personnellement je n’ai aucun problème avec lui». Fanicko

Outre Dibi Dobo, Fanicko n’entretient pas de bonnes relations avec son mentor, le rappeur Blaaz.

Après avoir rassuré que c’est lui même qui avait décide de partir, Fanicko ajoute: « J’avais besoin de monter, de changer, J’avoue que j’ai par la suite regretté, parce que je me suis senti seul…j’ai déprimé…j’ai pleuré ».