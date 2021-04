Bénin: confiez vos exploitations agricoles à « Mitchité » pour l’assurance d’une gestion efficace

Mitchité, une entreprise spécialisée dans le secteur agricole, a été présentée au public béninois ce vendredi 23 avril 2021. Selon les responsables, elle intervient non seulement dans plusieurs filières mais également dans les politiques de développement de la production de textile au Bénin.

Palmiers à huile, soja, maïs, manioc, teck, anacarde, papaye solo, banane plantain, arachide et du haricot sont les filières dans lesquelles intervient l’initiative Mitchité. L’objectif est d’être un acteur de développement agricole et de la richesse, et de doter chaque citoyen d’une exploitation agricole.

Selon le directeur général, Géraud Ogounkola, à travers ses valeurs dont sûreté, force et courage, puis assurance, travail bien fait et confiance, Mitchité entend permettre à ses clients de vaquer à leurs différentes occupations sans pour autant se soucier de comment gérer leurs exploitations agricoles.

« Dans un système où il faut avoir de grands capitaux pour une agriculture à grande échelle, il s’agira de mobiliser des fonds pour atteindre nos objectifs et ceux de nos clients », a-t-il expliqué.

Mieux, il précise que leurs clients doivent savoir qu’en étant avec Mitchité, non seulement ils contribuent à la construction d’un monde meilleur mais aussi à l’assurance d’une retraite sécurisée.

« Mitchité a commencé par la production par la méthode rurale, et notre souhait, c’est d’atteindre la mécanisation agricole », a rassuré Lidvine Viho, Directrice de communication de Mitchité.

Elle a profité de son intervention pour préciser que Mitchité signe avec les clients, des contrats purement juridiques pour la garantie d’une assurance aux clients.

« Pour travailler avec Mitchité, il faut avoir un hectare au minimum, plus d’un hectare, ce sera discutable en fonction de la zone d’exploitation et en fonction de la filière à développer », . Lidvine Viho, Directrice de communication de Mitchité

En répondant aux différentes questions de l’assistance, Wilfried Adéogoun, Directeur technique agricole de Mitchité, a insisté sur les capacités de l’entreprise à atteindre ses objectifs.

« Ils sont effectivement jeunes mais ils sont entourés de personnes expérimentées ». Wilfried Adéogoun, Directeur technique agricole de Mitchité

« Nous avons de la matière, nous savons le faire, ce n’est pas du bavardage, nous avons la compétence pour pouvoir le faire », dit-il.

A noter que Mitchité est le résultat de quatre bonnes années de collaborations, de travail acharnés d’un groupe de personnes déterminées, techniciens agricoles , ingénieurs agricoles de paysans agricoles et pilotés par de jeunes entrepreneurs béninois.

Faut-il le rappeler, selon le rapport INSAE, l’agriculture est la première source de richesse du Bénin, contribue pour 32,7% en moyenne au PIB, 75% aux recettes d’exploitations, 15% aux recettes de l’Etat, et fournit environ 70% des emplois.