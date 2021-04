Bénin: après son fils, le chanteur Belmond Z pleure la mort de sa sœur

Près d’un an après le décès de son fils, Cresbel, le chanteur béninois, Belmond Z, pleure la mort de sa jeune sœur.

Belmond Z est à nouveau en deuil. L’artiste a exprimé sa tristesse dans une publication sur sa page Facebook au petit matin de ce jeudi 22 avril 2021.

« C’est fini. Ton anniversaire, c’est le 26 Avril prochain, et le mien, le 29…tu as tout gâté, Fifi… », a écrit Belmond Z. Dans son message, l’artiste se lamente de la perte de cet être si cher et si proche, de part leur complicité:

» Je suis déboussolé, tu sais de quoi je parle hein.. tchooo. Ma petite sœur d’amour, Fidèle Alida Zinsou. Tu ne diras plus jamais ‘Fofo je t’aime, c’est toi la chose’ « . Belmond Z

Toujours sous le choc, Belmond Z s’interroge sur leurs promesses, leurs projets. « Tu as tout zappé Fifi…Fido…Maintenant, c’est clair. Repose en paix…Priez pour le repos de ma petite sœur, elle vient de me laisser », peut-on lire sur la page Facebook de l’interprète du titre « Faux mort », lancé en 2005 sur son album « Sèdé ».

Dévasté par cette bien triste nouvelle, Belmonde Z pourra compter sur le soutien moral de ses followers qui lui souhaitent du courage pour affronter cette rude épreuve.

Pour rappel, Le fils aîné de Belmond Z, Crisbel, est mort à l’âge de 8 ans, le vendredi 17 juillet 2020. Abattu, l’artiste avait annoncé la terrible nouvelle sur son compte Facebook, le samedi 18 juillet 2020.