Bénin: 6 avril 2016, et Patrice Talon promit « solennellement » un mandat unique

Élu président de la république du Bénin à l’issue de l’élection du 20 mars 2016, Patrice Talon a prêté serment, mercredi 6 avril, à Porto-Novo. « Je ferai de mon mandat unique, une exigence morale en exerçant le pouvoir d’Etat avec dignité et simplicité », avait-il déclaré au stade Charles de Gaulle. Le voilà à nouveau candidat pour rempiler.

Le mercredi 6 avril, au stade Charles de Gaulle à Porto-Novo, la capitale du Bénin, et au rythme de 21 coups de canon, Patrice Guillaume Athanase Talon prêtait serment. L’homme d’affaires élu le 20 mars 2016 avait détaillé les grands axes de son programme dans un discours d’une dizaine de minutes. « L’urgence est aux réformes politiques (…) à la restauration de la crédibilité de notre pays. La tâche paraît immense, mais n’est pas œuvre impossible », a-t-il dit lors d’une cérémonie simple et solennelle.

Patrice Talon promettait de faire un mandat unique

Devant le président de la Cour constitutionnelle, le président de l’Assemblée nationale, le président de la Cour suprême, et son challenger Lionel Zinsou battu au second tour, Patrice Talon a prononcé son discours avec une phrase retentissante, suscitant le « standing ovation » de tout le public. « La tâche parait immense! Mais ce n’est pas oeuvre impossible si les actions à entreprendre s’appuient sur une vision claire ainsi que sur les compétences et les atouts dont nous disposons. Je ferai de mon mandat unique une exigence morale! », avait déclaré le nouveau locataire du palais de la Marina, ce 06 avril 2016, peu après 10 heures.

Un an après cette déclaration et après un revers politique dû à l’échec de son projet de révision constitutionnelle rejeté par le Parlement, le magnat du coton qui promettait un mandat unique a revu ses propos. Ainsi, au cours de l’émission ’’A bâtons rompus’’, sur les plateaux de la télévision publique, le président n’exclut pas de briguer un second mandat en 2021.

’’2021, c’est loin (…) En 2021, j’aviserai’’, a affirmé Patrice Talon, 8 avril 2017, en réponse à la question de savoir s’il va rempiler à la fin de son quinquennat. L’homme d’affaires se disait triste par rapport au sort qui a été réservé à son projet de révision constitutionnelle rejeté. Il estime qu’il ’’y a des mains invisibles’’, qui ont fait échouer ce projet qui devait lui permettre de mettre en place un système de démocratie avec mandat unique.

Une présidentielle « comme du Talon contre Talon »

Pour l’élection présidentielle du 11 avril prochain, Patrice Talon n’aura pas à craindre. Seuls trois dossiers de candidature sur les vingt déposés ont été retenus. Il s’agit des duos Alassane Soumanou et Paul Hounkpè, Patrice Talon et Mariam Talata Chabi, Corentin Couhoué et Iréné Agossa. Si l’ancien ministre Alassane Soumanou de la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) est considéré comme le candidat de la plus grande formation politique de l’opposition, Corentin Kohoué, quasi-inconnu du grand public, est une figure dissidente parmi les opposants au président Patrice Talon.

Pour Mathias Hounkpe, administrateur du programme de gouvernance politique de l’ONG Osiwa, «ces élections présidentielles ne sont pas ouvertes et inclusives». « je suis de ceux qui pensent que ces élections sont vraiment comme du Talon contre Talon » a déclaré le politologue sur RFI ce jeudi 25 mars 2021. Actuellement, les grandes figures de l’opposition se trouvent en exil ou condamnées à des peines d’inéligibilité, leur interdisant de se présenter. L’opposition dénonce un scrutin verrouillé par le président. Patrice Talon « n’a voulu prendre aucun risque » et « il a choisi de sélectionner ses adversaires parmi ses alliés et refusé la compétition aux candidats capables de le battre dans les urnes », a accusé Joel Aïvo, candidat dont le dossier a été rejeté pour « défaut de parrainages ».

Si le mandat de l’actuel Président finit le 5 avril, selon l’ancienne constitution, la modification de la Constitution et du calendrier électoral lui donne une rallonge d’un mois et demi. Cette modification de la Constitution initiée par Patrice Talon en novembre 2019 a changé les dates traditionnelles du calendrier électoral concernant l’élection présidentielle et l’entrée en fonction du président élu. Les nouvelles dates, 11 avril pour le vote et prestation de serment la quatrième semaine du mois de mai. Mais l’opposition ne veut pas qu’il reste une seconde de plus.

Des activistes et personnalités de la diaspora appellent à descendre dans la rue. Un peu après zéro heure cette nuit du 5 avril, de petites manifestations ont été signalées dans plusieurs villes. Mais les forces de l’ordre sont intervenues pour rétablir l’ordre.