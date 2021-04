Bénin – 2nd tour de la présidentielle 2016: cette somme reçue de Patrice Talon par Bertin Koovi (vidéo)

Dans un entretien exclusif accordé à BENIN WEB TV, le président de l’alliance Iroko, Bertin Koovi, a confié avoir reçu une forte somme de la part de Patrice Talon sans pouvoir le soutenir.

Dans le cadre du second tour de la présidentielle de 2016, Bertin Koovi et certains candidats malheureux au premier tour ont reçu de l’argent pour annoncer leur soutien au candidat Patrice Talon. C’est la confidence faite par le président de l’alliance Iroko sur le plateau de l’émission Gros Plan de BENIN WEB TV.

« Ce qui est curieux, c’est sa structure de communication qui nous a donné chacun deux millions; mais à moi, c’est trois, pour organiser une conférence de presse », a révélé Bertin Koovi. Pour lui, ce que proposait Patrice Talon est très bien, est beau mais est en avance sur le Bénin.

« Les Béninois ne seront pas satisfaits »

Pour lui, cette somme devrait servir à organiser une conférence de presse de soutien à Patrice Talon. Seulement, Bertin Koovi dit avoir changé d’avis parce que n’étant pas convaincu par le programme de société du candidat à l’époque.

« Ce programme va permettre d’avoir les infrastructures. Les réformes politiques, oui, mais les Béninois risquent même de me maudire parce qu’en réalité, quand j’écoute le peuple, le peuple veut ici et maintenant le pain et la viande dans son assiette», a-t-il expliqué.

C’est pourquoi, lors de cette conférence de presse, plutôt que de soutenir Talon, Bertin Koovi s’est rallié à Lionel Zinsou.

« C’est à l’issue de cette conférence de presse que j’ai dit que pour telles et telles autres raisons, je préfère aller perdre avec Lionel Zinsou que de gagner avec Patrice Talon. Et je leur ai dit: ils vont embellir Cotonou, ils vont embellir Parakou mais pour autant, les Béninois ne seront pas satisfaits. ». Bertin Koovi

Dans son intervention, Bertin Koovi a tenu à préciser que la conférence était déjà organisée avant qu’ils (Bertin Koovi et Patrice Talon) ne s’entendent pas sur la modification du projet de société.

Moi je ne suis pas en politique pour seulement être à côté de celui qui a gagné.

La suite, tout le monde la connait, Patrice Talon a gagné les élection à plus de 65% des voix contre Lionel Zinsou qui était le dauphin de Boni Yayi.

5 ans plus tard, après ses frasques avec le pouvoir Talon et toujours sous le coup d’un mandat d’arrêt, Bertin Koovi a rejoint la barque Talon-Talata pour une victoire écrasante au soir du scrutin présidentiel du 11 avril 2021.