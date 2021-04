Bayern Munich vs PSG : Pochettino réagit à la victoire des Parisiens

Interrogé par RMC Sport après Bayern Munich-PSG (2-3) mercredi soir, Mauricio Pochettino a mis en avant la performance des Parisiens qui ont pris leur revanche sur les Bavarois.

Le PSG tient sa revanche. Battus par le Bayern Munich en finale de Ligue des champions de la saison dernière, les Parisiens se sont imposés face aux Bavarois ce mercredi en quart de finale aller. Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, et Marquinhos ont donné la victoire aux Français qui prennent une bonne option sur les demi-finales.

De passage au micro de RMC Sport, Mauricio Pochettino s’est félicité de la performance de ses troupes. L’entraineur parisien a tenu à mettre en avant l’exploit réalisé par les franciliens. « Je suis content du résultat, de l’attitude de mon équipe. Je félicite mes joueurs, ils ont beaucoup de mérite. Ils ont eu un sens du sacrifice énorme, le mérite est pour eux. C’est une victoire extraordinaire, c’est leurs qualités qu’il faut mettre en avant », a confié le technicien argentin.

Le PSG devra toutefois confirmer ce succès la semaine prochaine au Parc des Princes pour valider son billet pour les demies. Une rencontre qui n’est pas gagné d’avance selon Pochettino. « Il nous reste un match. On a un résultat favorable, on respecte beaucoup le Bayern Munich et on sait qu’il sera difficile de se qualifier pour les demi-finales », a-t-il ajouté.

L’ancien coach de Tottenham a aussi évoqué la blessure de Marquinhos, touché aux adducteurs après avoir marqué le second but parisien. «Il a senti une douleur aux adducteurs. On espère que ça n’est pas grave, qu’il sera rapidement disponible. On espère vite le récupérer. C’est un résultat différent de Barcelone. Là on a un court avantage. C’est différent. On espère que ça sera aussi différent le retour, qu’on obtienne un bon résultat. Ça sera notre but.»