Bayern Munich: Joshua Kimmich est convaincu de la qualification face au PSG

Battu en quarts de finale aller de la Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich devra livrer une grosse prestation pour se qualifier. Le milieu de terrain bavarois, Joshua Kimmich, est convaincu de la qualification de son équipe dans une interview ce 12 avril 2021.

En s’inclinant à domicile face au PSG en quarts de finale aller de la Ligue des Champions, le Bayern s’est sérieusement compliqué la tâche pour la qualification en demi-finale de la compétition.

Mais les Bavarois sont convaincus de leur qualification, en particulier, le milieu allemand, Joshua Kimmich. Dans une interview accordée au site officiel du Barça, Kimmich s’est montré très confiant par rapport au match retour au Parc des Princes.

« Pourquoi va-t-on se qualifier ? Parce que nous sommes la meilleure équipe. Je suis convaincu que nous réussirons. Nous étions la meilleure équipe au match aller, mais malheureusement, le résultat n’a pas été à la hauteur. Mais je suis toujours convaincu que nous pouvons renverser la vapeur au match retour. », a déclaré le milieu de terrain allemand

Le Bavarois estime qu’avec plus de réalisme et d’efficacité, le Bayern passera face au PSG, qu’il n’a pas trouvé particulièrement plus fort au match aller.

“Nous avons fait preuve d’une bonne mentalité lors du premier match, mais nous n’avons pas été assez efficaces. Mais cette fois, nous devons apporter les deux sur le terrain… Ils ont été dangereux trois fois au match aller. Le PSG n’a pas eu d’autre occasion dont je me souvienne. Il faut maintenant réussir à profiter de nos opportunités”, a rajouté Kimmich

La deuxième manche de son choc très attendue est donc lancée et promet d’être explosive.