Bayern Munich: Flick livre les clés de la victoire, le PSG est prévenu

Malgré le forfait de Robert Lewandoski et les incertitudes concernant Serge Gnabry, Hansi Flick est très confiant en la victoire du Bayern Munich face au PSG ce mercredi en Ligue des champions.

Le Bayern Munich reçoit le PSG ce mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions. Tenant du titre et candidat à sa propre succession, le club bavarois fait figure de favori dans cette compétition. Et l’adversaire en face est une vieille connaissance.

Le finaliste malheureux de la dernière édition, battu justement par les Allemands (1-0). Mais pour l’entraîneur du Bayern, cette rencontre n’est pas un remake de la finale 2020 et ses poulains se présenteront sur le terrain avec l’intention de se qualifier pour les demi-finales.

«Je ne sais pas pour l’adversaire, mais, pour nous, cela n’a rien à voir. C’est un nouveau match, une nouvelle équipe et un nouvel entraîneur. Tout est différent à Paris. Nous voulons avancer en demi-finale et en finale. Nous devons pour cela être très concentrés. Voilà notre tâche», tranche Hansi Flick en conférence de presse.

Le coach allemand a aussi évoqué le onze de départ qui serait face aux champions de France à l’Allianz Arena. Déjà privé de Robert Lewandoski, blessé, l’entraîneur bavarois pourrait également composer sans Serge Gnabry dans l’animation offensive. L’attaquant allemand, pressenti pour remplacer le Polonnais, est malade et est incertain pour le match de demain.

Choupo-Moting, la clé de la victoire bavaroise?

On se dirige donc vers la titularisation d’Eric Maxim Choupo-Moting à la pointe. Un bon coup à jouer pour l’international camerounais qui va donc retrouver ses anciens amis du PSG. Ce qui n’est pas pour déplaire à Flick qui compte se servir du vécu du Lion Indomptable à Paris pour dominer son adversaire.

«Oui je me sers des joueurs qui viennent des autres clubs pour avoir un échange et peut-être apprendre de nouvelles idées sur ce que l’on a présenté pendant nos analyses. Choupo est un joueur important pour nous. Comme remplaçant, il n’a pas eu une période facile, mais il a montré toute sa qualité face à Leipzig. Il est très important pour l’équipe, car c’est un super mec. Il unit l’équipe et c’est pour cela aussi que nous sommes heureux de l’avoir avec nous», synthétise le coach.

D’ailleurs, Flick ne semble pas plus inquiet que cela par son animation offensive. Il a même fait l’éloge de l’assise défensive de son équipe durant son passage devant la presse. «Nous sommes plus compacts sur le terrain. Surtout la ligne défensive et les deux numéros 6 devant et les joueurs sur les ailes. Ils sont tous très compacts et essayent de fermer les espaces entre les lignes. Ce sera important demain et nous sommes focalisés là-dessus. Quand on a le ballon, on agit très bien. Sans le ballon, on peut mettre beaucoup de pression sur l’adversaire.» Le PSG est prévenu!