Barrages JO Tokyo 2020: le Cameroun se complique la tâche

Le Cameroun et le Chili s’affrontaient ce samedi à Antalya en Turquie en match aller des barrages des jeux olympiques de Tokyo 2020. Et les Camerounaises se sont inclinées sur le score de 2-1.

Si elles restent encore en vie dans la course à la qualification des JO Tokyo 2020, les Lionnes Indomptables du Cameroun viennent de se compliquer la tâche. Opposées au Chili ce samedi à Antalya en Turquie en match aller, les Camerounaises se sont inclinées sur le score de 2-1.

Menées 2-0 à l’heure de jeu sur des buts du duo défensif chilien, Camila Saez et Carla Guerrero, les dames d’Alain Djeumfa ont sonné la révolte quelques minutes plus tard avec la réduction du score par Nchout Ajara à la 76è minute. Le Cameroun a alors multiplié les assauts sur le but chilien mais sans jamais marquer le second but jusqu’au coup de sifflet final.

Le Cameroun s’incline donc et réduit ses chances de qualification pour la phase finale. Les Lionnes doivent se surpasser au match retour prévu le 13 avril à Antalyia pour composter leur ticket pour le Japon.