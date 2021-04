Barça: le message de Cristiano Ronaldo à Ansu Fati

La star de la Juventus, Cristiano Ronaldo, a adressé un beau message à Ansu Fati, blessé au ménisque et éloigné des terrains depuis plusieurs mois.

Gravement blessé à un ménisque et opéré deux fois, le jeune prodige du Barça, Ansu Fati, peine à se remettre sur pied. L’attaquant espagnol n’a plus foulé les pelouses depuis le 7 novembre et son retour sur les aires de jeu n’est apparemment pas pour bientôt. Surtout que le joueur pourrait subir, en fonction de l’évolution de son mal, une nouvelle opération.

A lire aussi: Etats-Unis: le nom de Cristiano Ronaldo impliqué dans une affaire de trafic de drogue

En attendant un retour sur les terrains, la pépite espagnole à reçu un message de soutien de Cristiano Ronaldo. L’attaquant de la Juventus a envoyé un message de soutien au Blaugrana sur ses réseaux sociaux . « Allez Ansu, tu reviendras bientôt ! », a écrit le Portugais dans une story sur son compte Twitter.