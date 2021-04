Avant PSG-Manchester City, Guardiola dresse des louanges à Neymar et Mbappé

Manchester City se déplace ce mercredi au Parc des Princes pour y défier le PSG en demi-finale aller de Ligue des champions. Et pour l’entraîneur Pep Guardiola, Neymar et Mbappé seraient les dangers potentiels pour les Skyblues.

Finaliste malheureux de la dernière édition, le PSG montre à chaque sortie qu’il faudra compter sur lui cette saison pour le titre de champion de Ligue des champions. Impressionnants en phase de groupe, les Parisiens ont écrasé le Barça en huitième de finale avant d’écarter le Bayern Munich, tenant du titre, en quart.

Porté par son duo-attaquant, Neymar et Mbappé, le club francilien espère dérouler également contre Manchester City, adversaire des poulains de Mauricio Pochettino en demi-finale. Mais du côté anglais, on ne compte pas aborder la rencontre en victime expiatoire.

En conférence de presse ce mardi, Pep Guardiola n’est pas allé par quatre chemins pour dévoiler l’objectif des Cityzens pour cette rencontre. Et pour le technicien espagnol, son équipe est venue gagner ce match, peu importe la manière.

« Si vous rejoignez la finale, c’est que vous avez joué deux bons matchs. On est arrivé-là. On prend un match à la fois. On veut gagner ce match, peu importe le nombre de buts. On veut gagner ce match« , a déclaré Guardiola dans des propos relayés par RMC Sport.

Puis de décrire sa stratégie pour bloquer l’attaque parisienne: Si vous avez le ballon tout le temps, c’est le meilleur équilibre. C’est impossible que le PSG n’ait pas de contre-attaque. Ils ont beaucoup d’armes et de bons joueurs. On doit trouver les ressources pour attaquer et minimiser leurs chances. Le meilleur moyen, c’est d’imposer notre jeu. Il faut s’imposer à l’adversaire et la manière dont nous aimons le faire, c’est en ayant le ballon. L’équilibre de l’équipe suit quand tu as le ballon et comment tu crées de la stabilité avec le ballon.

Le maître tacticien s’est également prononcé sur les deux attaquants du PSG, Neymar et PSG. L’ancien coach du Barça a confié toute son admiration pour le prodige brésilien qu’il a plaisir d’affronter. « Je me souviens du match contre Santos. C’était le roi de Santos. Mes joueurs étaient bouche bée. C’est un régal de le voir jouer« , a-t-il déclaré, dithyrambique sur la qualité technique du Brésilien.

« Ce n’est pas facile de porter le numéro 10 au Brésil. S’il était resté à Barcelone, le Barça aurait gagné deux ou trois titres supplémentaires en Ligue des champions. Il a décidé d’aller à Paris et je ne dirais pas que c’est une mauvaise décision. S’il peut avoir de la régularité et ne pas être blessé. Je suis un grand admirateur. C’est un plaisir de jouer contre le PSG et lui. On va essayer de les battre », a ajouté l’ex-manager du Bayern.

Concernant Kylian Mbappé, Guardiola n’a pas contenu ses compliments, le plaçant d’ores et déjà sur le toit du monde. « Mbappé aura le football à ses pieds dans les années à venir. Il marque beaucoup de buts comme Haaland. C’est un joueur exceptionnel et il semble être un mec sympa. C’est comme Neymar, il fait du bien au football. »