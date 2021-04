Armes supersoniques: les Etats-Unis essuient un cuisant échec dans la course derrière la Russie

Les Etats-Unis ont échoué leur test du missile hypersonique AGM-183A. Une issue qui les rend toujours très en retard de leur plus grand ennemi, la Russie, qui a déjà développé cette technologie militaire.

La Russie est actuellement en avance sur les États-Unis dans le développement d’armes hypersoniques. Les forces russes ont déjà mis en service le système Avangard et disposent du missile balistique air-sol Kinzhal et du missile 3M22 Zirkon [ou Tsirkon], destinés à ses forces navales. Cependant, le Pentagone mène plusieurs projets en même temps, y compris le “Common Hypersonic Glide Body,” la “Hypersonic Conventional Strike Weapon,” et la “Air-Launched Rapid Response Weapon.” Et dans ce domaine, il alterne bonnes et mauvaises fortunes.

En tout cas, le 5 avril, comme le rapportait opex360.com, ce qui devait être le premier tir d’un AGM-183A par un bombardier B-52H Stratofortress, s’est terminé sur une note amère: il n’était pas possible d’aller au bout de la séquence de lancement de ce missile hypersonique, pour une raison que l’US Air Force n’a pas précisée. L’US Air Force a renvoyé en toute sécurité l’avion porteur à la base Edwards Air Force en Californie.

«Le programme ARRW repousse les limites depuis sa création et des risques calculés sont pris pour faire progresser cette capacité importante. Bien que cet échec soit décevant, cet essai nous a fourni des informations précieuses qui nous permettront de tirer des leçons pour continuer d’avancer », a commenté le général Heath Collins, le chef de projet. Les essais de l’AGM-183A ont commencé en juin 2019, avec un premier vol captif effectué par un B-52H. Depuis, six autres tests de nature exacte ont été réalisés; le tout avec succès.