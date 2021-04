Angleterre: décès de Paul Ritter, acteur de « Harry Potter » et « James Bond »

L’acteur britannique Paul Ritter, célèbre au cinéma pour ses rôles dans la saga « Harry Potter » est décédé lundi des suites d’un tumeur au cerveau. L’homme était âgé de 54 ans.

Acteur de « Harry Potter » et « Chernobyl », Paul Ritter s’est éteint lundi à 54 ans. L’acteur britannique est décédé des suites d’un cancer au cerveau, a annoncé son agent au média anglais Guardian , précisant que le comédien est mort chez lui avec sa famille à ses côtés.

« C’est avec une grande tristesse que nous confirmons la mort de Paul Ritter la nuit dernière », déclare-t-il. « Il est mort paisiblement chez lui, entouré de sa femme Polly et ses fils Frank et Noah. Il avait 54 ans et souffrait d’une tumeur au cerveau. Paul était un acteur exceptionnellement talentueux, qui a joué une grande variété de rôles sur scène et à l’écran avec un talent extraordinaire. Il était intelligent, gentil et très drôle. Il nous manquera énormément.«

Visage familier des téléspectateurs et des amateurs de théâtre britanniques, Ritter a joué Martin Goodman, le père excentrique d’une famille juive de Londres, dans la sitcom à succès «Friday Night Dinner».

Il a également joué l’ingénieur nucléaire malheureux Anatoly Dyatlov dans le drame de HBO «Tchernobyl»; le sorcier Eldred Worple dans «Harry Potter et le prince de sang-mêlé»; et un agent politique sournois dans le film de James Bond «Quantum of Solace».