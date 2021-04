Angleterre: « Darius », le plus gros lapin du monde, volé dans son jardin

Darius, le plus grand lapin répertorié au monde par le Guinness des records, a été volé dans son enclos, en Angleterre, dans la nuit du 10 au 11 avril. La police locale a lancé un appel à témoins et sa propriétaire offre une récompense pour son retour à la maison.

Le « plus grand lapin du monde » répertorié par le livre Guinness des records a en effet disparu. L’animal de 1,29 mètre de long a été dérobé dans son enclos à Stoulton, en Angleterre, dans la nuit du 10 au 11 avril. La police britannique a lancé un appel à témoins et la propriétaire du lapin a promis sur Twitter une belle récompense à celui ou celle qui le ramènera.

Dans The Telegraph, Annette Edwards explique que Darius est irremplaçable et propose 1 000 livres sterling pour son retour. Sur Twitter, cette ancienne Playmate, aujourd’hui âgée de 68 ans, précise que le lapin ne peut plus se reproduire et qu’il est soumis à un régime alimentaire très spécial. Il risque donc de mourir s’il n’est pas rendu à ses propriétaires rapidement.

A very sad day. Guinness world record Darius has been stolen from his home. The police are doing there best to find out who has taken him. There is a reward of a £1,000. Darius is to old to breed now. So please bring him back.