Alexei Navalny: des partisans de l’ennemi juré de Vladimir Poutine interpellés

Des partisans d’Alexeï Navalny, dont des médecins, ont été interpellés mardi par la police russe devant sa colonie pénitentiaire, où ils étaient venus réclamer des informations sur l’état de l’opposant, malade et en grève de la faim.

Selon une journaliste de l’AFP, la médecin personnelle de M. Navalny et militante d’opposition, Anastassia Vassilieva, fait partie des quelques personnes arrêtées et embarquées dans des fourgons de police devant le camp numéro 2 de Pokrov, à 100 km à l’est de Moscou. Parmi les autres personnes interpellées, figurent des médecins, des partisans de l’opposant et au moins un journaliste.

Ils s’étaient rassemblés à la mi-journée devant le camp pénitentiaire où Alexeï Navalny est emprisonné. Selon un média pro-Kremlin, il a été transféré lundi dans une unité médicale face à l’aggravation de son état de santé.

Navalny assure qu’il continuera sa grève de la faim

Alors que l’opposant russe Alexeï Navalny a commencé une grève de la faim le 31 mars pour protester contre ses mauvaises conditions d’incarcération, sa santé laisse paraître des signes de faiblesse. Ce lundi, le principal opposant du Kremlin a affirmé avoir de la fièvre doublée d’une forte toux. Des symptômes qui viennent s’ajouter à d’autres problèmes de santé. Mais cela ne semble pas suffisant pour éroder la détermination de l’avocat russe.

Sur son compte Instagram, Alexei Navalny a annoncé qu’il continuait « bien évidemment » sa grève de la faim. Agé de 44 ans, le militant anticorruption accuse l’administration pénitentiaire de lui refuser l’accès à un médecin et de le « torturer » par privation de sommeil.

Depuis son arrivée dans le camp pénitentiaire, l’opposant russe a déjà perdu huit kilos. Un amaigrissement que la figure du mouvement anticorruption associe au fait « qu’on ne le laisse pas dormir et qu’il est réveillé huit fois par nuit » par les gardiens, selon un message rédigé par ses proches. Il est détenu dans la colonie pénitentiaire de Pokrov, 100 km à l’est de Moscou – réputée l’une des plus dures de Russie.