Afrique du Sud: important incendie sur l’emblématique « Table Mountain »

Un grand incendie s’est déclaré ce dimanche 18 avril en Afrique du Sud, sur Table Mountain (montagne de la Table), le sommet tout en long qui surplombe la ville touristique du Cap. L’incendie a touché le campus et la bibliothèque de l’université du Cap.

Un incendie s’est déclenché dimanche matin sur Table Mountain (montagne de la Table), le sommet tout en long qui surplombe la ville touristique du Cap, à la pointe de l’Afrique du Sud, et n’était pas maîtrisé en début d’après-midi, selon la ville et le parc naturel protégé. Les flammes ont détruit une partie du restaurant voisin d’un monument à la gloire du colon britannique Cecil Rhodes, qui offre une vue exceptionnelle sur le port, et ravageaient des bâtiments de la Cape Town University en contrebas, selon des journalistes de l’AFP sur place.

There's a huge fire here in Capetown and the library in UCT has burnt down pic.twitter.com/MjVeFK9Jyj — 🏳️‍🌈Olivia 🏳‍⚧🌹 (@Olivia_GayBitch) April 18, 2021

Les étudiants de l’Université du Cap ont été évacués.

Please pray for Cape Town



Wild fires destroying Newlands and surrounding areas.



May God keep people safe in this tragic event pic.twitter.com/4mVpcl7Mld — BusyMindGuy (@BusyMindGuy1) April 18, 2021

«Pour le moment, le feu de forêt sur la montagne de la Table reste incontrôlable. Des sections de la route M3 ont été fermées à la circulation. Le public est invité à éviter la zone. Les services de lutte contre les incendies sont sur place», indique le gouvernement de la province du Cap-Occidental sur Twitter.