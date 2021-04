Russie: Vladimir Poutine promulgue une loi lui permettant de briguer deux autres mandats

Le président de la Russie a promulgué la loi votée par référendum constitutionnel, l’année dernière, lui permettant de briguer deux autres mandats présidentiels et de diriger le pays encore environ quinze ans.

Le mandat actuel du président russe se termine en 2024 et il peut désormais en briguer deux mandats de plus, selon la nouvelle loi que Poutine vient de signer. Cette décision, rendue possible par un référendum constitutionnel en 2020, signifie que Poutine pourrait surpasser Joseph Staline en tant que dirigeant le plus ancien en Russie depuis Pierre le Grand, selon le Moscow Times.

La signature de la loi a fait réagir plusieurs de ses critiques et opposants politiques, qui estiment qu’en réalité, Poutine est devenu « président à vie » grâce à cette législation. Qualifié d’autoritaire, Poutine règne déjà sur la Russie depuis 20 ans.

Le projet de loi fixe également des exigences supplémentaires pour les candidats à la présidence – seul un citoyen russe de plus de 35 ans qui a résidé de manière permanente en Russie pendant au moins 25 ans et qui n’a jamais eu la citoyenneté ou un permis de séjour d’un autre État peut être nommé à la fonction présidentielle.

Cette disposition ne s’applique pas aux Russes qui «avaient auparavant la citoyenneté d’un État qui a été adopté ou dont une partie a été adoptée dans la Fédération de Russie, en vertu de la loi constitutionnelle fédérale».