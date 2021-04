Real Madrid: Zidane peste contre le racisme dans le football

En conférence de presse ce lundi avant le match Real Madrid vs Liverpool (samedi) en Ligue des champions, Zidane a évoqué les propos racistes envers Diakhaby lors du match Cadix-Valence. Le coach madrilène a appelé à des mesures fortes contre le racisme dans le football.

Le match de Liga entre Cadix et Valence (2-1), dimanche, a été marqué par un incident impliquant Mouctar Diakhaby. En effet, le défenseur de Valence a accusé le joueur de Cadix, Juan Cala, de l’avoir traité de « noir de merde ». La rencontre a été interrompue pendant de très longues minutes suite à la sortie de toute l’équipe du club valencien.

A lire aussi: Ligue des champions: le groupe du Real Madrid pour affronter Liverpool en quart de finale

Au lendemain de ces faits, Zinedine Zidane a été invité à se prononcer sur la situation. En conférence de presse d’avant-match entre le Real Madrid et Liverpool (mardi) en quart de finale aller de la Ligue des champions, le coach madrilène a invité l’UEFA et la FIFA à prendre des mesures fortes contre le racisme dans le football.

A lire aussi: Real Madrid – Liverpool: les compos probables

« Ce que je peux dire, c’est que sur le racisme, il doit y avoir une tolérance zéro. Après, je ne sais pas exactement ce qu’il s’est passé dimanche parce que je n’y étais pas. Tout ce que je peux dire, c’est ce que je ressens à l’intérieur », a déclaré le technicien français aux médias espagnols.

A lire aussi: Michel Dussuyer: « La Sierra Leone avait prévu son coup »

« C’est vrai que pour parler du racisme, il faut vraiment avoir zéro tolérance sur cela. Ce que je pense, c’est que notre mixité fait notre beauté. C’est justement la différence qui est belle dans ce que l’on vit« , a-t-il ajouté.

Diakhaby reçoit le soutien fort de Marca

De son côté, le FC Valence a affiché et affirmé son soutien total vis-à-vis de son joueur qui n’était pas revenu sur la pelouse et avait été remplacé par un coéquipier pour que le match puisse reprendre et aller à son terme. Si les Ches n’étaient pas revenus sur la pelouse, et comme le leur avait signifié l’arbitre, ils auraient perdu le match sur tapis vert. Reste désormais à savoir si les experts vidéo parviendront à capter ce qu’a vraiment dit Juan Cala.

Le quotidien pro-madrilène Marca a aussi soutenu le joueur en lui consacrant une page entière. « Tu n’es pas seul », peut-on lire sur la une du journal.