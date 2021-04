Real Madrid – Liverpool: les compos probables

Le Real Madrid et Liverpool s’affrontent ce mardi au stade Alfredo di Stéfano en quart de finale aller de la Ligue des champions. Découvrez les compos probables des deux équipes.

C’est l’un des gros chocs de ces quarts de finale de la Ligue des champions. Le Real Madrid et Liverpool vont se livrer un duel sans merci ce mardi au stade Alfredo di Stéfano. Les deux équipes se sont qualifiées sans trop de difficultés pour les quarts de finale, et nous offrent une opposition de rêve. Deux équipes qui peuvent prétendre au titre et qui vont tout faire pour prendre l’avantage dès le match aller.

Les compositions probables

Real Madrid : T. Courtois, F. Mendy, R. Varane, E. Militao, Nacho, L. Vazquez – L. Modric, T. Kross, Casemiro – Vinicius Junior, K. Benzema (cap)

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak, A. Robertson – Thiago, J. Milner, G. Wijnaldum – M. Salah, R. Firmino, S. Mane