Real Madrid: Eden Hazard forfait pour le choc contre Liverpool

L’entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, a annoncé ce lundi 5 avril 2021, le forfait d’Eden Hazard pour le quart de finale aller de Ligue des champions contre Liverpool.

Le Real Madrid dispute son quart de finale aller de la Ligue des Champions ce mardi face à Liverpool. Un match qui sera décisif pour le reste de la saison des Merengue. Déjà privé de son capitaine Sergio Ramos, le technicien français, Zinedine Zidane, a annoncé ce lundi le forfait d’Eden Hazard pour ce choc.

Aperçu ces derniers jours à l’entraînement, on pensait le Belge proche d’un retour, mais son entraîneur estime qu’il est encore trop tôt.

« Eden Hazard a besoin de rester au calme et d’être patient, le plus important c’est qu’il soit complètement rétabli et je ne veux pas précipiter son retour… de toute façon, on ne va jamais précipiter le retour d’un joueur. Si le joueur est bien, il joue. Donc on verra quand est-ce qu’Eden pourra revenir avec nous. », a déclaré le coach Merengue.

L’entraîneur français reste cependant optimiste, et espère retrouver le plus tôt possible son virtuose belge, tout comme le reste de ses joueurs encore à l’infirmerie.

« J’espère récupérer Eden le plus vite possible. On a récupéré certains joueurs, il nous en manque encore quelques uns, que j’espère retrouver d’ici la fin de la saison », a avoué Zinedine Zidane.

Le calvaire d’Eden Hazard depuis son arrivée au Real Madrid continue donc. Le belge n’a disputé que 15 petites minutes avec les Madrilènes depuis le 30 janvier, face à Elche le 13 mars, un cauchemar pour un joueur de ce niveau.