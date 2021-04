Présidentielle au Tchad: une mission internationale d’observation dépêchée à N’Djamena

La Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) a dépêché une mission préélectorale au Tchad, dans le cadre de l’élection présidentielle prévue pour le dimanche 11 avril 2021.

A quelques jours du scrutin présidentiel au Tchad, la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) a déployé ses émissaires à N’Djamena, la capitale tchadienne, pour une mission préélectorale. Cette mission est suivie d’une mission internationale d’observation électorale visant à appuyer le processus électoral et contribuer à la consolidation de la démocratie.

A la tête de la mission, se trouve Mme. Yvette Kapinga Ngandu, commissaire en charge de la promotion du genre, du développement humain et social de la CEEAC. Elle séjourne à N’Djamena depuis le 1er avril. S’agissant de la mission internationale, elle est présidée par Evariste Mabi Mulumba, ex-Premier ministre de la République démocratique du Congo.

Cette mission comprend une vingtaine d’observateurs accrédités par les autorités tchadiennes. Elle suit les derniers jours de la campagne électorale et observera le déroulement des opérations de vote des 10 et 11 avril 2021. Au terme du scrutin, elle publiera une déclaration préliminaire et un rapport final.