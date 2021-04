Ligue des champions: le groupe du Real Madrid pour affronter Liverpool en quart de finale

La Real Madrid a dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour la réception de Liverpool ce mardi en quart de finale de Ligue des champions. Un groupe sans Eden Hazard, forfait pour ce match.

La Ligue des champions est à l’honneur cette semaine avec les rencontres des quarts de finale. Ce mardi, le Real Madrid reçoit Liverpool au stade Alfredo di Stéfano à partir de 19h (GMT). Un remake de la finale de la C1 2018, gagné par les Madrilènes (3-1).

Pour cette rencontre, le Real Madrid a convoqué un groupe de 21 joueurs. De retour à l’entrainement après sa blessure aux psoas, Eden Hazard ne figure pas dans la liste. Le buteur belge est forfait pour ce choc ainsi que le défenseur Sergio Ramos, toujours à l’infirmerie.

Le groupe du Real Madrid:

Gardiens de but: Courtois, Lunin et Altube

Défenseurs: E. Militão, R. Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola et F. Mendy

Milieux: Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Isco et Arribas

Attaquants: Benzema, Asensio, Lucas V., Vini Jr., Mariano et Rodrygo