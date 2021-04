Liga: Séville fait tomber l’Atletico et relance la course au titre

Ce dimanche 4 avril 2021, Séville a battu l’Atletico Madrid sur le score de 1-0 lors de la 29e journée de Liga. Les Andalous relancent totalement la course au titre à quelques journées de la fin du championnat.

La course au titre est complètement relancée en Liga. Le titre qui semblait promis à l’Atletico Madrid risque de leur échapper. En déplacement sur le terrain du FC Séville, les hommes de Diego Simeone ont été battus sur le score de 1 – 0 et se retrouvent sous la menace du Real et du Barça.

Bousculés par les andalous qui sont mieux entrés dans ce match, les colchoneros ne doivent leur salut en première période qu’a l’excellent Jan Oblak. Auteur de parades décisives, le slovene a même arrêté un penalty obtenu par Ivan Rakitic à la 7e minute. Beaucoup trop timide, l’ATM ne sait pas vraiment montré dangereux dans cette première période.

Au retour des vestiaires, le jeu est beaucoup moins ouvert. L’Atlético de Madrid semblait retrouver sa solidité, mais Séville a fini par trouver l’ouverture. Marcos Acuna, seul au second poteau, a repris de la tête un centre de Jesus Navas pour tromper Oblak (70e). Malgré toutes leurs tentatives, les colchoneros ne reviendront pas au score, Jan Oblak va même arrêter un nouveau penalty. Les hommes de Simeone vont concéder leur 3e défaite de la saison en Liga.

Une défaite qui fait mal, puisque le Real Madrid revient seulement à trois points des Colchoneros. Aussi, en cas de victoire face à Valladolid ce lundi, le FC Barcelone n’aura plus qu’un point de retard sur le leader, l’Atlético. Le suspens est totalement relancé en Liga en cette fin de saison.