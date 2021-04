Liga: le Barça évite le piège Valladolid et reprend sa 2è place

Avec un but d’Ousmane Dembélé dans les arrêts de jeu, le Barça a battu Valladolid (1-0) ce lundi en match de clôture de la 29è journée de Liga. Une victoire précieuse des Blaugranas qui reprennent la 2è place au classement devant le Real Madrid.

Victoire importantissime pour le Barça dans la course au titre. Les Blaugranas se sont imposés face à Valladolid (1-0) ce lundi soir en match en clôture de la 29è journée de Liga. Dans une rencontre très pale, les poulains de Ronald Koeman ont longtemps galéré avant de gagner la partie.

A lire aussi: Real Madrid – Liverpool: les compos probables

Ousmane Dembélé d’une superbe reprise de volée instantanée du gauche au second poteau, a marqué l’unique but de la rencontre. Un but offrant un succès capital dans la course au titre en Liga, puisque le FC Barcelone repasse devant le Real Madrid, et revient à seulement une petite longueur de l’Atlético de Madrid (1er).