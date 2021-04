« Le Bénin face à son destin »: thème du meeting géant projeté par l’opposition ce lundi

A quelques heures de la date fatidique du 6 Avril 2021 où pour beaucoup d’acteurs politiques de l’opposition, l’actuel locataire de la Marina va épuiser son premier mandat constitutionnel, la pression se fait de plus en plus contre le régime de la rupture.

Après une manifestation publique à Paris ce weekend, les forces politiques hostiles au pouvoir du président Patrice Talon projettent pour ce lundi 5 Avril, un meeting géant sous le thème: « Le Bénin face à son destin« .

Plusieurs personnalités politiques de la diaspora béninoise et de l’intérieur du pays sont conviés à ce meeting qui se fera via Zoom et d’autres canaux digitaux.

Au titre des personnes qui animeront ce meeting, il y a la présidente du groupe national de Contact du mouvement s’engager pour le Bénin, l’ancienne député Amissétou Affo Djobo, l’ancien ministre Valentin Djènontin, l’ambassadeur Omar Harouna, Juste Flavius Awlinsou, Soulemane Arouna…

L’objectif de ce meeting est d’échanger sur l’actualité politique au Bénin notamment liée à la date du 6 Avril, date de prestation de serment d’un nouveau président selon la constitution de 1990.

En effet, depuis quelques jours, l’opposition au régime du président Patrice Talon multiplie des déclarations pour annoncer la fin du régime de la rupture à ce lundi 5 Avril 2021 à minuit.