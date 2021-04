La Chine envoie plusieurs avions de combat dans l’espace aérien de Taïwan

Une dizaine d’avions de combat chinois a survolé lundi l’espace aérien de Taïwan, selon un rapport de Taipei. Un incident survenu quelques semaines après un autre du même genre mais qui n’avait pas impliqué autant d’appareils militaires de Pékin.

Le ministère de la Défense de Taïwan a déclaré avoir enregistré quatre avions de combat J-10 et quatre J-16, ainsi qu’un avion de surveillance et un avion anti-sous-marin, rapporte Sputnik. Un avion a traversé le canal stratégique de Bashi entre Taiwan et les Philippines. Les jets de l’île ont été brouillés pour répondre et surveiller les avions de l’armée de l’air de l’armée populaire de libération de Pékin, a indiqué le ministère.

Ce n’est pas la première fois que les avions chinois survolent la région. Taiwan rapporte régulièrement que Pékin envoie des avions de combat dans la section sud-ouest de sa zone d’identification de défense aérienne (ADIZ). Le mois dernier, l’armée taïwanaise a signalé une mission chinoise composée de 20 avions, qu’elle a décrite comme la plus grande incursion jamais enregistrée en une journée.

Les relations entre Pékin et Taipei restent tendues, tandis que la Chine a récemment critiqué les efforts croissants des États-Unis pour exercer leur influence dans la région en aidant Taiwan, que Pékin prétend être une province chinoise sous son contrôle. L’administration du président Joe Biden a signé un accord avec Taïwan pour mettre en place un groupe de travail des garde-côtes, qui a été considéré comme une réponse à une nouvelle loi en Chine autorisant ses garde-côtes à tirer sur des navires étrangers dans certaines circonstances.