Inondations en Indonésie: au moins 80 morts et plus de 100 personnes toujours portées disparues

Plus de 80 personnes ont péri et une centaine d’autre toujours portée disparue dans les inondations et les glissements de terrain en Indonésie et au Timor oriental, ont annoncé lundi des responsables locaux.

Le bilan des inondations et des glissements de terrain qui ont balayé l’île de Florès dans la province indonésienne de Nusa Tenggara Est, dimanche, s’est alourdi à plus de 80 morts, selon des sources officielles. Joseph Nai Sui, vice-gouverneur de la province, a déclaré à l’Agence Anadolu que 18 personnes ont péri dans la région de Lembata et 60 autres dans la région de Florès orientale, à la suite des crues subites, sans donner de plus amples détails sur les deux autres morts.

« Au moins 100 personnes sont portées disparues, a-t-il dit. Nous ignorons si les personnes disparues ont fui vers des endroits plus sûrs ou sont enterrées. » Il a souligné que le bilan des victimes risque de s’alourdir malgré les opérations d’évacuation.

Les crues ont provoqué dimanche des glissements de terrain dans les collines entourant les villages peu après minuit. Des inondations ont, en effet, frappé près de 50 maisons dans le village de Laminell, sur l’île de Florès. Selon les médias locaux, les inondations ont été causées par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l’île de Florès au cours des dernières heures.