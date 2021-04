Bénin – Animation de la vie politique: Komi Koutché s’adresse à ses compatriotes ce lundi

L’actualité politique s’anime de plus en plus ces derniers jours. En dehors de la campagne électorale qui mobilise les Etats-majors des partis politiques qui soutiennent le duo Talon-Talata, l’opposition et la résistance au régime donnent de plus en plus de la voix.

Après une manifestation publique ce weekend à Paris pour rappeler au locataire de la Marina que son pouvoir prend fin ce lundi 5 Avril 2021 à minuit, l’ancien ministre de l’économie et des finances, Komi Koutché, en exil aux Etats-Unis, est annoncé cet après-midi pour une importante déclaration.

C’est à travers ses canaux de communication digitaux que l’ancien directeur général du Fonds national de la microfinance entend porter à la connaissance de ses compatriotes, une importante information.

Le message de l’ancien ministre des finances de Boni Yayi sera diffusé sur ses canaux digitaux à partir de 16 heures de Cotonou.