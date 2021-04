« Un homme qui veut réussir ne peut pas être monogame, à moins qu’il soit un hypocrite », Bertin Koovi

Le président de l’Alliance Iroko était l’invité de l’émission Gros Plan de BENIN WEB TV, samedi 3 avril. A la question de savoir ce qu’est sa vie matrimoniale, Bertin Koovi a estimé que la polygamie est le meilleur choix pour les hommes qui aspirent à la réussite.

Samedi 3 avril, Bertin Koovi était sur l’émission spéciale Gros Plan de BENIN WEB TV et Le Portail. Invité pour parler de son revirement à 180° dans la politique de son pays, le président de l’alliance l’Iroko n’a pas manqué d’évoquer sa vie matrimoniale qui est très peu connue des Béninois.

Pour « l’enfant prodigue » revenue à la maison, la monogamie n’est pas faite pour les hommes qui aspirent à la réussite. « J’ai toujours estimé qu’un homme qui veut réussir ne peut pas être monogame. A moins qu’il soit un hypocrite », a déclaré sans détour le père de 3 enfants. « Que les femmes me pardonnent. Les femmes n’aiment pas la vérité parfois, mais un homme qui veut réussir ne peut pas être monogame » a-t-il continué en s’expliquant.

« Pour les besoins juridiques, il faudrait que j’ai une femme qui me conseille dans mon lit. Pour les questions de la banque, il faudrait que j’ai une femme qui s’occupe des questions des banques, etc. » a déclaré le Docteur en Economie fondamentale. « Si le roi Salomon dans la Bible est vu comme l’homme le plus sage, c’est parce qu’il avait plusieurs femmes autour de lui. C’est vrai que je ne suis pas un « homme à femmes », mais je crois que je dois être déjà à 3 femmes. » a affirmé avec humour l’ancien candidat à la présidentielle de 2016 et qui vient de fumer le calumet de la paix avec son adversaire, le Président Patrice Talon.

Bertin Koovi est donc un polygame qui l’assume

Longtemps pratiquée dans les sociétés traditionnelles en Afrique et en milieu musulman, la polygamie est un régime matrimonial où l’homme est lié, au même moment, à plusieurs femmes. Avec les crises économiques en Afrique et les corollaires, très souvent dramatiques, de ce régime matrimonial, il est de moins en moins fréquent de trouver des hommes qui assument ce choix. S’il est admis que les familles polygames sont perçues comme « des familles à problèmes », l’économiste fondamentaliste y trouve plutôt une opportunité. Du moins pour le moment, jusqu’à ce que l’évidence lui fasse dire le contraire.