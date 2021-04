Tchad: l’armée annonce la suspension des soldats accusés de viol au Niger

L’état-major général de l’armée tchadienne a annoncé samedi, la suspension des soldats tchadiens accusés de viol au Niger.

Dans son communiqué, le chef de l’armée tchadienne dit avoir appris avec indignation des cas de viols imputables à certains éléments appartenant au 8ème bataillon de la force conjointe du G5 Sahel basée à Tera au Niger. « Des mesures conservatoires ont été prises pour suspendre les présumés coupables d’une part, et ouvrir immédiatement une enquête aux fins de situer les différentes responsabilités d’autre part », indique le général de brigade Azem Bermando Agouna, porte-parole de l’état-major des armées.

Toujours selon le communiqué, le chef d’état-major de l’armée a « condamné ces actes ignobles et se désolidarise totalement de ce comportement indigne ». « Des sanctions énergiques seront prises lorsque l’identité et la culpabilité des présumés coupables seront établies à l’issue de l’enquête », a-t-il précisé, rappelant que la mission régalienne des forces de défense et de sécurité est de protéger en tout lieu et toute circonstance les personnes et les biens. « Aucun dérapage ne saurait être toléré par la hiérarchie militaire ».