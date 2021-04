Présidentielle 2021 au Bénin: le ministre Sacca Lafia met en garde les fauteurs de troubles

Dans le cadre de la campagne électorale en vue de la présidentielle du 11 avril 2021, des individus non identifiés s’organiseraient pour détruire les affiches des candidats. Face à ce comportement qui perturbe le déroulement normal de la campagne, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité met en garde.

Par un communiqué n°002/MISP/DC/SGM/SA, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Sacca Lafia, met en garde contre les fauteurs de troubles en cette période de campagne électorale.

En effet, le ministre a été informé de ce que des « individus en des individus en bandes organisées perturbent par endroits le déroulement normal de la campagne électorale, détruisant les affiches des candidats, s’attaquant à leur siège, et usant de provocation vis-à-vis des équipes lors de leurs activités ».

Selon le communiqué de l’autorité ministérielle, ces actes constituent des infractions aux lois de la République et ne sauraient rester impunis. « En tout état de cause, des dispositions légales sont prises pour identifier leurs auteurs et les mettre à la disposition de la justice », rassure Sacca Lafia. Il a profité de l’occasion pour inviter les populations au calme et à la sérénité pour un bon déroulement du processus électoral.