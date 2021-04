Johnny Hallyday: son sosie vocal Jean-Baptiste Guégan convoqué par la police pour vive altercation

Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday a été convoqué par la police. Il aurait tabassé son voisin lors d’une vive altercation.

Le chanteur français, connu comme le sosie vocal du rockeur Johnny Hallyday est dans de beaux draps. Selon les informations du journal Nord Eclair, Jean-Baptiste Guégan est impliqué dans une violente bagarre avec son voisin du dessous.

Jean-Baptiste Guégan s’est récemment installé en Belgique et effectue des déplacements réguliers entre Tournai et Paris. Il était dans la commune belge le 15 mars 2021 quand, informe le média, son voisin du dessous, excédé par un tapage nocturne, sonne chez lui vers 23h30 pour lui demander de faire moins de bruit.

Contre toute attente, la situation a tourné au vinaigre et le chanteur aurait porté de multiples coups au visage de son interlocuteur, lui assénant même un coup de pied qui l’aurait fait chuter dans les escaliers de l’immeuble.

La même source précise que le voisin s’en serait verbalement pris à Virginie Bustin, la compagne de Jean-Baptiste Guégan, l’appelant par plusieurs « noms d’oiseaux« .

Par la suite, le voisin a porté plainte pour coups et blessures, mais Virginie Bustin et Jean-Baptiste Guégan ont dans un premier temps nié les faits. « Nous sommes à Paris, en studio, je n’ai pas connaissance de ces faits ni d’une plainte », a répondu la compagne du chanteur.

Puis d’ajouter: « Jean-Baptiste n’a pas reçu de convocation pour être entendu. Nous voyageons entre Tournai et Paris, régulièrement, je ne peux même pas vous dire si nous étions à Tournai le 15 mars. Jean-Baptiste étant un personnage public, il ne ferait pas ça. »

Et puis, le vendredi 2 avril 2021, Virginie Bustin a fini par reconnaître que son conjoint avait bien été convoqué par la police.

« Jean-Baptiste se rendra à la police fin avril. Il n’y a aucun problème. Nous sommes dans le flou le plus complet. C’est une histoire folle, on ne comprend pas, on veut des explications. Nous avons tenté de joindre la police de Tournai, mais les personnes étaient en vacances », a-t-elle confié.