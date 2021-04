France: Bernard Tapie et son épouse frappés et ligotés lors d’un cambriolage

L’ancien ministre et président de l’Olympique de Marseille a été violenté avec son épouse à leur domicile de Seine-et-Marne, dans la nuit de samedi à dimanche. Dominique Tapie a été transportée à l’hôpital, Bernard Tapie est resté au domice et assure aller très bien.

Le couple a été réveillé vers minuit et demi, dimanche 4 avril, par des agresseurs encagoulés et vêtus de combinaisons noires, qui les ont attachés avec des câbles électriques et frappés à leur domicile de Combs-la-Ville en Seine-et-Marne. L’homme d’affaires de 78 ans a reçu « un coup de matraque sur la tête », a déclaré la procureure de Melun, Béatrice Angelelli, qui a ajouté que des bijoux avaient été dérobés.

Entrés par une fenêtre du premier étage, les malfaiteurs ont volé deux montres, dont une Rolex, des boucles d’oreilles, des bracelets et une bague, selon une source proche de l’enquête. L’épouse de Bernard Tapie serait parvenue à se défaire de ses liens pour se rendre chez une voisine d’où elle aurait donné l’alerte. Légèrement blessée pendant la séquestration, elle a été transportée à l’hôpital contrairement à Bernard Tapie qui a refusé d’être pris en charge.

Une enquête ouverte

Les cambrioleurs étaient au nombre de quatre. Aucune interpellation n’a été réalisée pour le moment. La police judiciaire a été saisie de cette enquête pour vol aggravé avec violences et séquestration, a précisé à l’AFP une autre source proche de l’enquête. Ancien chef d’entreprise, ex-patron de La Vie Claire et d’Adidas, ancien président de l’Olympique de Marseille puis ministre avant d’être inquiété puis condamné par la justice et de devenir comédien, Bernard Tapie se bat à présent contre un cancer de l’estomac et de l’oesophage.