Bénin: le DDS du Mono, Comlan Étienne Hounkonnou suspendu de ses fonctions

Comlan Étienne Hounkonnou suspendu de ses fonctions de Directeur Départemental de la Santé du Mono par le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin. Un limogeage qui coïncide avec sa demande d’explication au médecin coordonnateur de la zone sanitaire CBGH pour sa non implication dans le processus de la campagne électorale.

Par arrêté 2021 N° 044 en date du 02 avril 2021, le ministre béninois de la santé, Benjamin Hounkpatin a suspendu de ses fonctions, le Directeur Départemental de la Santé du Mono, le médecin Comlan Étienne Hounkonnou.

Si les raisons de sa suspension n’ont pas été évoquées dans l’arrêté, il n’est plus à démontrer qu’il est auteur d’une demande d’explication adressée au médecin coordonnateur de la zone sanitaire CBGH en date du 29 mars 2021.

Ladite demande d’explication reproche au médecin coordonnateur de la zone sanitaire CBGH de s’être écarté du processus de la campagne électorale.

« Il m’est revenu avec éléments probants que vous n’êtes pas dans le processus de la campagne électorale. Sur instruction du ministre de la santé, vous voudriez bien me fournir dans les heures et en trois exemplaires, les raisons qui justifient ce non respect des instructions de l’autorité », avait écrit Comlan Étienne Hounkonnou.