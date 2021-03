WhatsApp s’arme contre Telegram avec une nouvelle fonctionnalité inédite

Alors qu’elle a enregistré une véritable hémorragie de son parc d’utilisateurs, l’application de messagerie WhatsApp va sortir une version bêta qui contient une fonctionnalité inédite. De quoi convaincre ses utilisateurs déserteurs de revenir.

WhatsApp tente toujours de rassurer ses utilisateurs, inquiets à l’idée que la messagerie ne partage davantage de données avec sa maison mère Facebook. A travers la version Beta déjà en cours, l’application est en train de développer une fonctionnalité qui permettra à la personne qui reçoit un de ces « podcasts personnalisés » d’accélérer la vitesse de lecture du message.

D’après le site web WABetaInfo, l’échange d’informations sera encore plus efficient, puisqu’il sera possible d’écouter le contenu du podcast sur un temps plus court et de manière intelligible, évitant ainsi les désagréments d’éventuels « blancs » ou hésitations de l’interlocuteur. WhatsApp travaillerait actuellement pour les systèmes d’exploitation Android et iOS sur trois versions différentes de cette nouvelle fonctionnalité. Il sera ainsi possible de modifier la vitesse de lecture d’un message de trois manières, notamment en l’accélérant d’un facteur 1,5 et d’un facteur 2.

Cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp qui la démarque de ses concurrents devrait être disponible pour le grand public courant 2021. A noter que le service de messagerie planche également sur une version WhatsApp Web Beta, qui devrait rendre possible l’utilisation de WhatsApp sur l’ordinateur, sans nécessairement avoir besoin d’avoir son téléphone portable connecté à Internet. Une option déjà opérationnelle avec Télégram.