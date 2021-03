« Vous n’avez pas de mari ni de bite personnelle », la célèbre blogueuse Linda Ikeji lynchée sur la toile

Le dernier cadeau de la blogueuse nigériane, Linda Ikeji, à son père, n’a pas été très apprécié des internautes qui ont lynché la jeune dame sur les réseaux sociaux.

Ancienne mannequin, Linda Ikeji a bâti en l’espace de quelques années, un immense empire médiatique grâce à son blog people. Avec 450 000 vues journalières sur son blog, la jeune dame a réussi à attirer des annonceurs de plus en plus importants, au point aujourd’hui de réaliser 5 millions de dollars de recette par an.

Régulièrement citée par Forbes Afrique, celle qui dans un passé récent ne savait quoi faire plus tard de sa vie, fait actuellement partie des femmes les plus riches du Nigéria. De quoi lui permettre de s’offrir un train de vie parfois démesuré. Si la belle dame s’est offerte une Range Rover, 80 paires de chaussures et 35 sacs de marque pour ses 40 bougies, sa dernière folie est une voiture G Wagon 2022 d’une valeur de 55 millions de nairas qu’elle a donnée à son père en cadeau.

Un cadeau de trop pour les internautes qui ont copieusement critiqué la blogueuse sur la toile en pointant du doigt son statut de célibataire. En effet, Linda Ikeji n’est pas mariée bien qu’elle ait un enfant dont le chanteur Don Jazzy serait le père. «Vous n’êtes pas mariée et vous n’avez pas de mari ni de bite personnelle, mais vous êtes allée chercher une voiture G Wagon 2022 d’une valeur de 55 millions de nairas pour votre père. Qui fait ça dans notre Nigéria ? », se demande un internaute, visiblement remonté contre la blogueuse.

« Si j’étais lui, je n’accepterai pas la voiture! Au lieu d’amener un mari à votre père et de lui donner un vrai petit-fils, vous lui achetez une voiture de plusieurs millions de nairas. Vous a-t-il dit qu’une voiture chère était son problème! Linda Ikeji, pourquoi ? Quelle est l’essence et le bonheur d’une femme sans mari et sans son propre bite personnelle? Ce n’est pas en offrant à votre père une voiture chère … c’est en vous trouvant un homme à vous », a-t-il ajouté, déchaîné.

Des reproches qui ne vont certainement pas faire plaisir à la reine du blog qui savoure plus que jamais son immense pouvoir, ainsi que les privilèges qui vont avec.