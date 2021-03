Vaccin AstraZeneca: l’existence d’un risque « rare » de thrombose confirmée

Dans son dernier point de situation sur la surveillance des vaccins contre le Covid-19, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) indique qu’il existe un risque « très rare » de thrombose, un problème sanguin, associé au vaccin.

L’Agence du médicament (ANSM) a confirmé vendredi l’existence d’un risque « très rare » de thrombose atypique associé au vaccin contre le Covid-19 d’AstraZeneca, après la survenue de nouveaux cas en France, dont deux décès, tout en soulignant que la balance bénéfice/risque restait « favorable ». « Neuf cas de thromboses des grosses veines, atypiques par leur localisation (cérébrale en majorité, mais également digestive), pouvant être associés à une thrombopénie [diminution du nombre de plaquettes dans le sang, NDLR] ou à des troubles de coagulation ont été déclarés », soit six de plus que la semaine précédente, indique l’ANSM dans son dernier point de situation sur la surveillance des vaccins contre le Covid-19.

Dans le cadre du dispositif de surveillance renforcée des #vaccins avec @Reseau_CRPV nous suivons étroitement la #VaccinationCovid



👉Chiffres clés et rapport de pharmacovigilance suite au Comité de suivi du 25 mars : — ANSM (@ansm) March 26, 2021

Parmi ces cas, « deux décès » ont été rapportés entre le 12 et le 18 mars, dont celui d’un étudiant en médecine nantais, mort le 18 mars, plusieurs jours après avoir été vacciné. Un cas mentionné lundi soir par l’ANSM dans un communiqué et pour lequel des analyses complémentaires sont en cours, dans le cadre d’une enquête judiciaire.

« Le caractère très atypique de ces thromboses, leurs tableaux cliniques proches et le délai de survenue homogène conduisent le comité de suivi à confirmer la survenue, très rare, de ce risque thrombotique chez les personnes vaccinées par le vaccin AstraZeneca« , explique l’agence sanitaire. Ces cas sont survenus « dans un délai médian de 8,5 jours après la vaccination chez des personnes sans antécédents particuliers identifiés à ce jour », ajoute-t-elle, précisant que sept patients avaient moins de 55 ans, et deux, plus de 55 ans.