USA: il noie ses fils autistes afin de toucher l’argent de l’assurance-vie, et écope de 212 ans de prison

Aux Etats-Unis, la Cour de Justice Californienne a jugé le jeudi 11 mars dernier un père de famille à 212 ans de prison. Le condamné a été accusé de l’assassinat de ses deux enfants autistes de 8 et 13 ans, et de tentative d’assassinat sur son épouse, dans le but de toucher les assurances-vie. Un crime qu’il a tenté de maquiller en accident.

Ali Elmezayen est âgé de 45 ans, et vit en Californie. Le 9 avril 2015, il était au volant du véhicule familial. Sa femme, Raba Diab, était au côté non-chauffeur. Sur la banquette arrière de la voiture, se trouvaient leurs deux garçons de 8 et 13 ans, tous deux atteints d’une forme sévère d’autisme, selon Le Parisien.

Les deux enfants portaient la ceinture de sécurité. Le père a délibérément «précipité la voiture familiale d’une jetée du port de Los Angeles ». Drame : les deux garçons sont morts noyés.

L’épouse qui était à l’avant de la voiture, n’avait aucune notion de natation. Coup de chance, un pêcheur était à proximité, et lui a donc sauvé la vie.

Le quadragénaire s’en est tiré sain et sauf. Il avait pris soin de laisser la fenêtre du véhicule ouverte. Pendant que ses descendants rendaient l’âme, il se glissait aisément hors de la voiture par la fenêtre. Il a survécu en nageant jusqu’au quai.

A la suite de l’incident, l’assassin a réuni plus de « 260 000 dollars d’indemnisation de diverses assurances prises en cas de décès de ses enfants », environ 143 millions de FCFA. Une somme qu’il a investie dans des achats immobiliers et d’un bateau en Egypte, son pays d’origine.

Le tueur condamné

Ali Elmezayen a écopé de la peine maximale prévue par la loi, « soulignant dans son jugement les manigances diaboliques et le caractère vicieux et sans pitié de ses crimes ».

Le juge John F. Walter a déclaré qu’«il est l’ultime imposteur et menteur (…) Son seul regret est de s’être fait prendre». Il a ordonné à ce « tueur cupide » de rendre aux compagnies d’assurance l’argent perçu.

De juillet 2012 à mars 2013, Ali s’est porté vers huit compagnies et a pu empocher plus de trois millions de dollars pour différentes assurances sur la vie de sa famille. « Il payait 6 000 dollars par an de primes alors qu’il déclarait au fisc des revenus annuels inférieurs à 30 000 dollars ».

Les services du procureur sont convaincus que le condamné préparait son coup depuis de longues dates. Ils pensent que Raba, sa femme, était victime d’une maltraitance physique et émotionnelle.