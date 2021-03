Un derby Atlético Madrid / Real Madrid a eu lieu ce weekend avec des coups de poing (Photos)

La capitale espagnole a connu un weekend plutôt ordinaire sans se rendre compte que quelque part dans la ville, un « combat derby » se déroulait. Des ultras de l’Atlético Madrid et leurs rivaux du Real Madrid se sont affrontés dans un combat au corps à corps.

La rivalité entre le Real et l’Atlético, les deux clubs de foot de la capitale espagnole, Madrid, s’est étendue dans d’autres domaines. Selon les informations révélées sur les réseaux sociaux et qui tournent en boucle dans le pays, 10 ultras de chacun des deux clubs se sont affrontés dans un combat le weekend dernier.

« Un combat entre 10 ultras de l’Atlético de Madrid et 10 ultras du Real Madrid s’est déroulé ce weekend », a tweeté l’Atlético Madrid. Presque tous les commentaires étaient la question de savoir qui a gagné la bataille au corps à corps. Le Real Madrid a retweeté le message de son rival avec pour mention « et vous savez quoi ? Bah on a encore gagné mdr ».

Une initiative plutôt très dangereuse et la police espagnole a décidé d’ouvrir une enquête sur cette affaire. Notons que cela a déjà commencé à donner des idées à certains internautes qui sont allés même jusqu’à proposer que cela soit reproduit en France.